Nu må du tage mere håndsprit med i lufthavn - og det bliver nok standard

Hvis du har skruet op for håndspritten på grund af Coronavirusen, skal du ikke bekymre dig om at pakke spritten ned i kufferten, hvis du skal rejse fra Aarhus Airport.

Lufthavnen har onsdag fået tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at øge væskemængden i passagerernes håndbagage. Det gælder dog kun, når det kommer til håndsprit.

Hver passager kan nu medbringe op til to liter desinficerende væske, oplyser administrerende direktør i Aarhus Airport, Peer H. Kristensen.

- COVID-19 påvirker lysten til at rejse, og i løbet af de seneste dage har vi fået en del henvendelser om håndhygiejne. Vi vil gerne gøre de rejsende mere trygge ved at rejse, og hvis mere håndsprit kan hjælpe, er det selvfølgelig noget, vi skal reagere på, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Lufthavnsdirektør Peer H. Kristensen regner med, at alle danske lufthavne snart vil øge væskemængden i passagerernes håndbagage. Foto: Aarhus Airport

Kan blive standard

Peer H. Kristensen har en formodning om, at Aarhus Airport næppe er den eneste lufthavn, der tager affære i forhold til håndsprit.

- Jeg tror, det ender med, at det bliver standard, så det ikke kun er her, men i alle danske lufthavne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er endnu for tidligt at sige, at den øgede mængde håndsprit også vil være tilladt, når den aktuelle situation omkring covid19 har ændret sig.

I 2019 checkede 500.000 passagerer ind i Aarhus Lufthavn. Foto: Aarhus Airport

Som medicin og babymad

Håndspritten skal dog stadig tages ud af håndbagagen og screenes separat.

Håndspritten følger således den samme procedure, som der er ved medicin og babymad. Håndspritflasker, der holder sig under de 100 ml skal fortsat puttes i den normale lille pose til væsker.

Det er dog fornuftigt at tjekke alkoholprocenten i sin håndsprit. Alcogel eller spray med over 80 procent alkohol ikke er tilladt om bord på fly i mængder over 100 ml.

Det gælder for både håndbagage og indskrevet bagage, oplyser Aarhus Airport.