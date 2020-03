Guide: Det kan du lave med børnene lige nu

Stopdans på cykel

Lav en bane af kridt udenfor, og så er I klar. Mange kender den. Når musikken stopper, så skal man stå helt stille. Her skal man så stoppe sin cykel i stedet for. Udover det er sjovt for børnene, så er der også et læringselement at hente her.

- Jeg tænker, der er mange forældre, der måske kan være nervøse for at tage ud og cykle med deres børn i trafikken. Så det her med at få øvet de basale cykelfærdigheder, balancen på cyklen, det at vise af, det er rigtig vigtigt, så børnene bliver trygge ved det. Og hvis børnene viser, at de godt kan, så bliver forældrene også trygge ved det, forklarer Katrine Lindgaard.