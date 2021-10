Fire store veje lukkes for trafik i næste uge

Silkeborgvej, Frederiks Allé, Vejlby Ringvej og Oddervej.



Fire store trafikårer i Aarhus, som alle har det til fældes, at de i efterårsferien lukkes ned for trafik for at gøre plads til vejarbejde. Dermed må aarhusianerne finde alternative ruter, hvis de skal rundt i byen.

Og det er ikke tilfældigt, at vejarbejdet på de fire veje er planlagt til i næste uge.

- Da der kører væsentligt færre biler på de store veje i ferierne, betyder det forhåbentlig, at vi skal omdirigere færre pendlere end på en hverdag. Vi opfordrer aarhusianerne til at tjekke ruten hjemmefra, så de ikke kører forgæves, siger Kristina Holm, trafikkoordinator i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Frederiks Allé

Frederiks Allé lukker fra Horsensgade til Jægergårdsgade fra og med fredag d. 15. oktober til og med mandag d. 18. oktober. Her skal nogle gamle sporvognskinner fjernes, og der skal laves forberedende ledningsarbejde. Mens gaden er lukket for bilister, er der stadig adgang for cyklister og fodgængere.