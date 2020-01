Færdselsuheld på motorvej førte til slagsmål

En uoverensstemmelse i trafikken søndag aften endte i et slagsmål og med en mand liggende oven på en anden. Det skete på Djurslandsmotorvejen ved Lystrup.

Kort før afkørslen til Aarhus-forstaden var de to mandlige bilister – en på 31 år og en på 43 år – endt i sammenstød efter et længere tilløb til det.

Konen til den ene har optaget noget video, som vi lige nu ser nærmere på, så vi kan få klarlagt omstændighederne. Janni Lundager, Østjyllands Politi

- Det er uklart, hvem der var skyld i uheldet. Forinden havde mændene kørt tæt og generet hinanden ved blandt andet at foretage flere vognbaneskift. I forbindelse med sådan et stødte de sammen ved Lystrup, fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Og så udviklede det mindre færdselsuheld sig voldsomt. De to mænd røg i totterne på hinanden.

Kone optog slagsmål

- En kone til den ene anmeldte slagsmålet, og da vores patrulje ankom, sad den 31-årige mand oven på den 43-årige mand, der lå med ansigtet ned i græsset, oplyser politiet.

Da der var meget stor uenighed om, hvem der var skyld i færdselsuheldet, blev de to mænd i første omgang begge sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen ved at indlede sig i et slagsmål på offentligt sted.

Begge mænd erkendte at have været i slagsmål, men ingen af dem ville vedkende sig at have startet slagsmålet.

- Konen til den ene har optaget noget video, som vi lige nu ser nærmere på, så vi kan få klarlagt omstændighederne, siger Janni Lundager.

Ingen af mændene kom alvorligt til skade under slagsmålet, og de ønskede i første omgang ikke at anmelde modparten for vold.