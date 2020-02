Ensom villa ud til Randersvej udbrændt - mistænkes påsat

Klokken 02.39 natten til tirsdag tikkede der en anmeldelse ind hos Østjyllands Brandvæsen om, at der var brand i en etageejendom på Kalmargade i Aarhus.

Det var en tre etagers villa, der var gået ild i.

Sådan så det ud, da flammerne hærgede villaens førstesal. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

- Da patruljen ankommer til stedet, er der kraftige flammer i husets overetage, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Da huset ligger for sig selv, var der umiddelbart ingen fare for, at ilden kunne sprede sig. Branden var dog så omfattende,at brandvæsnet måtte rive taget og gavlen af huset, for at få slukket det hele.

- Der var ingen tegn på, at der var beboere i huset, og der er heller ikke nogen, der er tilmeldt adressen, siger Janni Lundager.

Før flammerne gjorde sit indtog, så det sådan her nu, når man passerede villaen på Randersvej i det nordlige Aarhus i sydgående retning. Foto: Google Streetview

Den nu udbrændte villa kan ses tydeligt, hvis man kører på Randersvej i det nordlige Aarhus.

Det er nemlig den eneste villa, der er tilbage på grunden mellem Randersvej, Kalmargade, Malmøgade og Stockholmsgade. De øvrige villaer, der lå der, er blevet revet ned for at gøre plads til nybyggeri.

Man valgte at beholde den ene villa, da den er blevet vurderet til at være bevaringsværdig.

- Det var et politisk ønske, at vi skulle arbejde for at bevare den, og den blev så indtænkt i planen for grunden, siger Helle Kallesø Metzdorff, arkitekt ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi kan endnu ikke sige noget endeligt om årsagen til branden. Politiets teknikere skal i løbet af tirsdagen ud og se nærmere på huset.

- Vi har nogle indikationer på, at der kan være tale om en påsat brand, men det skal vi have undersøgt nærmere, siger Janni Lundager.

Artiklen opdateres…