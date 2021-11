Efterlyser gerningsmand: Ung kvinde udsat for seksuelt overgreb

Botanisk Have i det centrale Aarhus dannede natten til søndag rammen om et seksuelt overgreb.

Det har en 25-årig kvinde anmeldt til Østjyllands Politi.

Gerningsmanden beskrives som:

mand

etnisk dansk

cirka 190 cm høj

almindelig af bygning

iført mørkt tøj og kasket eller hue

Har man oplysninger i sagen, bedes man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at komme i kontakt med Østjyllands Politi for at få mere information om anmeldelsen, men det har indtil videre ikke været muligt.