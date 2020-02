Dømt for at peberspraye 30 mennesker i Lidl

Den 22. oktober sidste år blev Lidl i Viby evakueret og et stort område afspærret, fordi flere mennesker i butikken uforklarligt havde fået det skidt. Det viste sig at være på grund af peberspray.

3 måneders betinget fængsel med vilkår om psykiatrisk behandling.

Det er en 69-årig mand blevet idømt ved retten i Aarhus, efter at han udsatte 30 personer for et angreb med peberspray, da de var i Lidl for at handle den 22. oktober sidste år.

Lidl på Christian X´s vej i Viby blev undersøgt af kemikaliedykkere, fordi man mistænkte, at supermarkedet var ramt af et kemikalieudslip, der havde medført at flere fik det dårligt. Foto: Øxenholt foto

Butikken i Viby blev evakueret, da alle kunderne havde gener i form af hosten, brænden i brystkassen, rødme og svien i øjnene, trykken for brystet, svimmelhed og vejrtrækningsbesvær.

Læs også Derfor blev Lidl evakueret: Ældre mand bærer skylden

Østjyllands Politi anholdt senere samme aften gerningsmanden på hans bopæl i Aarhus Vest.

02:23 Video: Per Øxenholt Øxenholt foto Luk video

Her fandt politiet flere ulovlige pebersprays, som han blev sigtet for at have indført i Danmark.

Derudover blev han sigtet for grov vold ved at have udsat flere personer for peberspray.

Læs også Supermarked åbner igen efter afblæst kemialarm

Den spray, han havde brugt i indgangspartiet i Lidl, blev fundet i butikken.