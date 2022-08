Derfor blev forbud mod soundbokse udskudt

Under Coronanedlukningerne har Botanisk Have i Aarhus været genstand for fest og tilhørende høj musik fra de transportable soundbokse. Alt for høj, mener flere naboer. Nu er et flertal hoppet med på den vogn i en grad, at de vil forbyde brugen af forstærkede anlæg i Botanisk Have. Men i slipstrømmen er et central spørgsmålrejst sig: Hvis mindre højttalere er okay, hvor højt må de så spille?