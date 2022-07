Studenterråd vil have lov til at feste natten lang i udvalgte parker

Ifølge næstforpersonen kan det være i Rådhusparken, på Tangkrogen, i Vennelystparken, Musikhusparken samt naturligvis Universitetsparken.

- Vi prøver at finde et kompromis, hvor der både kan være plads til fest og til ro i byen. Det omhandler at gøre nogle af parkerne i byen til festparker, hvor der gerne må blive spillet musik, men hvor det også er okay at holde fest en tirsdag aften, siger Jeanette Kusk og tilføjer, at det også vil skabe mere ro i baggårdene og på gaderne, hvor folk bor tæt.

Flere partier vil have forbud

Diskussionen om, hvor højt og sent man må spille, er nok cirka lige så gammel, som ghettoblasteren, som i dag har fået noget større volumen i form af de såkaldte soundbokse.

Højttalerne med typisk en solid bas indbygget blev for alvor et offentligt fænomen i Aarhus under coronanedlukningen, hvor unge samledes i byens parker og hang ud sammen.

Det gav gnidninger med naboerne, blandt andet omkring Botanisk Have, og gang på gang beslaglagde politiet soundbokse.