Laust lejer udskældt højtaler ud i hele landet

Så længe Lejsoundboks opfordrer til, at lejerne tager hensyn, så mener han, at virksomheden har sit på det rene.

Og så vil han gøre alt for at få så mange soundbokse som muligt ud i landet.

- Unge skal have lov til at feste, og hvis folk har valgt at bo midt i byen, er det altså en konsekvens, at der kan være larm. Hvis det stikker af, må politiet håndtere situationen, siger Laust Skrudland.

Satser på Smukfest

Lejsoundboks startede i 2016, da han stadig boede i Langå. I dag bor han i København og læser på CBS.

De seneste år har coronaen sat en stopper for den store indtjening i firmaet, men nu satser Laust Skrudland på, at der for alvor kan komme gang i udlejningen.