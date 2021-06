Efter Soundboks-forbud: Unge frygter for fremtiden

Han mener i stedet, at dialog er vejen frem, og at unge og beboerne skal mødes i et kompromis.

- Hvis man kunne starte med at sætte begrænsning op fra klokken ti i hverdagen, og så ellers gå i dialog med de unge, for på den her måde tror jeg ikke, at man løser problemet, siger elevrådsforpersonen.

Jonas Guldbrandt Matthiesen er enig i, at begrænsningen burde blive hævet.

- Måske kunne de hæve begrænsningen til klokken ti i hverdagen og så lidt længere i weekenden, for vi vil jo også gerne nå at have det sjovt, siger han.