Totalforbud mod høj musik: Havn vil beslaglægge Soundbokse

- Vi har haft en god snak med politiet om, hvad vi gør for at komme det her til livs. Vi har aftalt at opruste, så der er to betjente på øen i løbet af sommeren i stedet for en.

For at sikre at alle havnens gæster er opmærksomme på det kommende forbud, har Anholt Havn valgt at sætte skilte op. Derudover har de skrevet det nye forbud ind i reglementet, der også er at finde på havnen.