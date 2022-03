Fandt tyvekoster på Den Blå Avis - tyv lokket i fælde og anholdt

Mandag klokken 19.55 blev Østjyllands Politi kontaktet af en 23-årig mand, der var blevet bestjålet.

Den 23-årige havde tidligere på dagen parkeret sit løbehjul ved sin arbejdsplads på Otte Ruds Gade i Aarhus N. Men efter arbejde opdager han, at han har været udsat for tyveri, for løbehjulet er væk.

Den unge mand finder efterfølgende frem til løbehjulet på internettet, hvor det er sat til salg på Den Blå Avis. Han kunne genkende det på grund af nogle særlige kendetegn.