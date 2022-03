Fast job og hjerneskadet: Simon og Daniel holder Plantorama rent

- Jeg er lidt mere særudviklet end andre folk.

- Jaja, jeg er jo født hjerneskadet.

Simon Sandersen og Daniel Kristensen er begge udviklingshæmmede, men det gør ikke det store, for på trods af - eller netop på grund af - deres skæve personligheder, har de begge sikret sig fast arbejde i Plantorama i Tilst.

- Det er faktisk mere sjovt at arbejde end at holde fri, konstaterer Daniel Kristensen.

Drømmen der går i opfyldelse

De to gode kolleger har faktisk flere ting tilfælles. De har en fælles eks-kæreste og så er de enige om, at man skal være en smule tosset for at arbejde i Plantorama i Tilst. Til gengæld er de ikke helt enige om, hvem der laver mest fis og ballade.

- Det gør du, siger Simon til Daniel - og prompte bliver den kastet den anden vej.

- Hov hov, det gør DU, siger Daniel med et smil til makkeren.

- Jeg har altid gerne vil arbejde et sted med blomster og dyr og hvad sker der? Min drøm går i opfyldelse og jeg kommer til at arbejde i Plantorama, siger Daniel.

Hør Simon og Daniel fortælle om deres arbejde i indslaget herunder: