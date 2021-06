Regler for soundbokse skærpes: Nu skal der være ro alle dage klokken 20.00

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelse.

- Fra i aften indfører vi nye og meget klare regler om, at musikanlæg skal slukkes klokken 20 i Botanisk Have og Skanseparken. Det sker for at give en hjælpende hånd til de mange naboer, der har været generet af støj i de varme sommeraftener.



- Vi ønsker ikke at spolere aftenhyggen i parkerne, men vil blot sikre os, at det sker uden larmende musikanlæg og uden, man generer sine omgivelser. Det håber og tror jeg, alle har forståelse for, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), i pressemeddelelsen.

Strammere regler end først antaget

Allerede i sidste uge meldte kommunen ud, at man var ved at lave støjregler i de to parker i samarbejde med Østjyllands Politi.

Her var meldingen dog, at anlæggene skulle slukkes senest kl. 20.00 på hverdage samt søn- og helligdage, men at man om fredagen og lørdagen kunne holde anlæggene varme til klokken 22.00.