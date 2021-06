Nye regler om støj: Her skal du fremover slukke for anlægget klokken 20

- Efter længere tid med høj musik er situationen nu blevet så utålelig for naboerne, at vi i samarbejde med politiet er nødt til at gribe ind. Jeg kan sagtens forstå behovet for at mødes i vores parker og hygge sig i denne tid, men det må kunne finde sted uden at være til gene for naboerne.

- Derfor indfører vi nu klare - og synes jeg, helt rimelige regler - som skal overholdes. Det vil jeg opfordre alle til at respektere, så sommeren kan byde på gode oplevelser for alle i og omkring vores parker, siger Jacob Bundsgaard.

Gælder i første omgang for to parker

De nye reglerne kommer i første omgang til at gælde for besøgende i Botanisk Have og Skanseparken i Aarhus. Konkret betyder de, at der nu skal slukkes for alt elektrisk forstærket musik senest klokken 20.00 på hverdage samt søn- og helligedage, mens det fredage og lørdage skal ske senest klokken 22.00.

- Coronapandemien har lukket nattelivet, og de unge har derfor færre steder at mødes. Det er helt naturligt og forståeligt, at de har behov for at mødes og feste, men den teknologiske udvikling betyder også, at mange anlæg spiller så højt, at det generer for mange, og vi skal alle være her. Derfor indfører vi nu efter samråd med politiet et forbud, så regler bliver mere enkle at håndhæve, og så naboerne kan få nattero, siger Bünyamin Simsek.