Simsek efter støj i Botanisk Have: Vi skal alle være her

- Vi har boet her siden 1985 og har været vant til, at der er noget støj. Vi har også valgt at bo her, fordi vi godt kan lide, at der er liv omkring os. Men det her er gået over en grænse, fortæller Torben Brændgaard, der flere gange har været udsat for at støjen først er stoppet kl. 2.30.