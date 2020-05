8-årig ramt af bus i Aarhus N

Artiklen er opdateret.

En 8-årig cyklist blev i eftermiddag kørt ned af en bus i det nordlige Aarhus. Ulykken skete klokken 15.20 på Bethesdavej.

Ifølge Østjyllands Politis oplysninger var cyklen helt ny, og det kan have været medvirkende årsag til, at drengen mistede herredømmet over cyklen på cykelstien. Han røg ud på kørebanen og blev påkørt af en forbipasserende bus.

Ifølge vagtchef Peter Tholstrup hos Østjyllands politi pådrog drengen sig skader, men ikke af alvorlig karakter.

- Da læge og ambulance ankom til stedet, konkluderede lægen, at drengen skulle til observation på skadestuen. Drengen var ved fuld bevidsthed, da ambulancen satte kurs mod sygehuset, fortæller Peter Tholstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Drengen er nu indlagt til observation for indre skader, hjernerystelse og skader på lever og milt.