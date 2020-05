Billetkontrollør anmeldt for vold

Torsdag henvendte en 29-årig mand sig på politistationen i Aarhus for at anmelde en billetkontrollør for vold.

Den 29-årige forklarede, at episoden var sket onsdag omkring kl. 13.00, da han steg ud af bus nr. 100 ved Klostertorv i Aarhus.

Her havde en billetkontrollør rettet henvendelse til ham og derefter skubbet ham hårdt op ad bussen og taget fat i hans arm.

- Vi har anmeldelsen fra denne her mand, som fortæller, at han er blevet udsat for det. Vi har endnu ikke andre vidneforklaringer, siger Anne Tiedemann, kommunikationsmedarbejder i Østjyllands Politi.

- Der er et arbejde forude nu med at få klarlagt yderligere, hvad der var foregået.