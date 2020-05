Efter flere års strid: Nu kan patienter få IV-behandling derhjemme

For at få behandlingen på sygehuset skal Magnus og hans mor rive en dag ud af kalenderen for at køre på sygehuset og få ham indlagt.

For 17-årige Magnus Erland og hans mor har muligheden for at få intravenøs hjemmebehandling betydet enormt meget.

Magnus Erland har et handikap og en sygdom, der gør, at han med jævne mellemrum får medicin via drop. Og når medicinen skal gives 3-4 gange dagligt i op til tre uger ad gangen, så kan hjemmebehandlingen spare familien for lange hospitalsophold.

Læs også Ingen vil betale regning: Patienter som Magnus kan miste hjemmebehandling

Derfor vækker det glæde hos familien Erland, at Region Midtjylland og de østjyske kommuner nu efter flere års strid er nået frem til en aftale om, hvem der skal betale for hjemmebehandlingen.

- Det er fantastisk, at de har nået en aftale. Godt de fandt ud at få det løst. Det var en kasse-tænknings konflikt og jeg var fuldstændig målløs over, at de overhovedet kunne finde på at fjerne den gode ordning, siger Magnus´ mor Charlotte Erland til TV2 ØSTJYLLAND.

Magnus Erland på 17 år bliver meget mindre syg, når han slipper for at komme på hospitalet, fortæller hans mor. Derfor giver hjemmebehandling ekstra god mening for familien.

Bedre sent end aldrig

Mange østjyske kommuner valgte nemlig tilbage i 2017 at stoppe tilbuddet om intravenøs hjemmebehandling, fordi man mente, at det var regionen, som burde betalte regningen.

Det var Region Midtjylland ikke enig i og siden fulgte et langt tovtrækkeri med ministerindblanding og voldsom debat.

Læs også Patienter i klemme: Kommune og region kæmper om at slippe for regning

Og nu tre år senere er parterne altså nået til enighed: Region Midtjylland betaler 70 procent af regningerne for hjemmebehandlingen og kommunerne spæder til med de sidste 30 procent.

- Først og fremmest er det godt, at kommuner og region er blevet enige. At det skulle tage så lang tid at nå til enighed, er da bekymrende, for det er en ordning, der helt åbenlyst giver mening for patienterne, siger direktør i Danske Patienter Morten Freil.

- Vi oplever flere områder, hvor der er kassetænkning og vi håber, at man fremadrettet vil kunne nå til enighed hurtigere.

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er glad for den nye aftale. Foto: socialdemokratiet.dk

Til gavn for 4000

Hjemmebehandlingen begyndte som forsøg for en del år tilbage. Her arbejdede blandt andre Danske Patienter og Aarhus Universitets Hospital på at inddrage patienterne mere i deres egne behandlingsforløb – blandt andet ved at tilbyde intravenøs behandling i hjemmet.

- Det gav positive erfaringer. Det gav mening fagligt set og patienterne var også glade for det, men så opstod problemet med at finde ud af, hvem der skulle betale for ordningen, fortæller Morten Freil.

Læs også Grønt område flyder med rotter: Nu tager jægere affære

Men nu har Region Midtjylland og samtlige kommuner i regionen indgået den nye aftale, der betyder at 4000 patienter, der i dag må på hospitalet for at få deres intravenøse behandling, fremover kan få medicinen derhjemme eller på en sygeplejeklinik nær hjemmet.

- Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med kommunerne kan tilbyde patienter disse behandlinger tæt på eller i hjemmet. Og at vi med aftalen sikrer, at vi tilbyder behandling på samme måde og i samme høje kvalitet i alle egne af regionen, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Den nye ordning træder i kræft 1. juni 2020 - dog i nogle kommuner først 1. september 2020.