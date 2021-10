Beboer hørte højt brag: Bil sat i brand i parkeringskælder

En bil stod ikke til at redde, da der natten til onsdag udbrød brand i den.

- Da vi kommer til stedet er bilen overtændt, fortæller Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

Klokken 00.05 fik politiet en anmeldelse fra en beboer i nærheden, som havde hørt et højt brag. Blandt andet derfor mistænker politiet, at branden er påsat.

- Der er forskellige ting, som gør, at vi har den mistanke, men nu er bilen kørt til yderligere undersøgelser, siger Jakob Christiansen uden at ville uddybe, hvad de forskellige ting dækker over.

Selvom ilden var meget kraftig, ser det ifølge Jakob Christiansen ikke ud til, at der skete skade på andre biler i forbindelse med branden.