Advarsel: Svindlere udgiver sig for at være politiet

Hvis du bliver ringet op af politiet i disse dage, skal du måske tjekke en ekstra gang.

Østjyllands Politi skriver tirsdag i deres døgnrapport, at de har modtaget flere anmeldelse fra borgere, der er blevet ringet op af svindlere, der udgiver sig for at være fra politiet. Nogle gange ligner det endda, at de ringer fra et rigtigt politi-nummer.

Svindlerne prøver at få fat på koder, NemID- og kreditkortoplysninger fra de personer, de ringer op.