Aarhusiansk syrienskriger bliver i fængslet frivilligt

Mandag havde en 28-årig krav på at få en dommer til at vurdere, hvorvidt han fortsat skal sidde fængslet på en sigtelse for trusler om terror. Men han har valgt frivilligt at blive i sin celle.

Det oplyser anklager Sidsel Klixbüll fra Københavns Politis advokatur for personfarlig kriminalitet.

Manden blev i november sendt til Danmark fra Tyrkiet, hvor han siden 2017 har været tilbageholdt af myndighederne.

Tilbage i 2013 rejste manden, den i dag 28-årige Ahmad Salem El-Haj, til Syrien og skød sammen med tre andre mænd til måls mod billeder af politikerne Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen, bladtegner Kurt Westergaard samt debattørerne Lars Hedegaard og Ahmed Akkari.

Det blev optaget på video og delt på internettet. Videoen blev ledsaget af budskabet: "Ram de vantro plet. Om det er med vores sværd, om det er med vores Klash, PGC eller RPG, eller hvad det er - vi rammer de vantro tungt."

Udtrykket Klash er angiveligt slang for Kalasjnikov, som stormgeværet af typen AK-47 også kaldes. RPG kan være en forkortelse for et raketstyr, mens det er uvist, hvad PGC hentyder til.

Såret i bombeangreb

Han er sigtet for ved den lejlighed dels at have fremsat en egentlig trussel om at begå terror, ligesom han også er sigtet for at tilskynde til en forbrydelse.

I 2017 blev El-Haj såret i et bombeangreb, og han blev efterfølgende sammen med sin kone og parrets to børn smuglet ind i Tyrkiet, hvor han i december 2017 blev anholdt.

El-Haj valgte også i december at lade sin fængsling forlænge frivilligt, men da han i november kom til Danmark blev han fremstillet i et retsmøde.

Ved den lejlighed fik de tilstedeværende syn for hans tilstand efter bombeangrebet. Den 28-årige mand blev kørt ind i retten i en kørestol. Netop på grund af sit helbred har El-Haj ønsket at komme til Danmark.

Ved retsmødet oplyste El-Haj via sin advokat, at han ikke ville udtale sig, hvorefter dommeren bestemte, at resten af retsmødet skulle foregå for lukkede døre.

El-Haj er ofte blevet omtalt som en af de første, der rejste fra Danmark for at kæmpe i krigen i Syrien. Han er i den forbindelse sigtet for ulovligt at have opholdt sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien.