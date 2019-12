Hjemsendt syrienkriger bliver i sin fængselscelle

En hjemsendt formodet syrienkriger har accepteret, at varetægtsfængslingen af ham forlænges med yderligere fire uger. Det oplyser Københavns Byret mandag.

Tyrkiet sendte Ahmad Salem el-Haj til Danmark 11. november, hvilket udløste skarpe kommentarer fra blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S). Siden har han været frihedsberøvet.

Læs også Aarhusiansk syrienskriger får et halvt års fængsel

Den 28-årige danske statsborger sigtes blandt andet for i en video at have truet med at begå terrorhandlinger mod Danmark.

Sammen med tre andre mænd skød han i 2013 til måls mod skydeskiver med billeder af Naser Khader, Morten Storm, Lars Hedegaard, Kurt Westergaard, Ahmed Akkari og Anders Fogh Rasmussen, hedder det i politiets sigtelse.

Læs også Nu åbner ny gade - men dens striber kræver en forklaring

Videoen blev delt på internettet, og det var en trussel om terror, lyder det.

Desuden skal han offentligt have tilskyndet til en forbrydelse på grund af de ting, som blev sagt i videoen.

"Ram de vantro plet. Om det er med vores sværd, om det er med vores Klash, PGC, RPG, eller hvad det er. Vi rammer de vantro tungt," lød det for eksempel. Klash henviser til Kalasjnikov, som er et gevær.

Stærke beviser

Ved det første retsmøde i sagen 12. november mødte en anklager op med et ringbind fyldt med papirer. Politiet har efterforsket sagen i flere år og har en hel del materiale.

Dengang fastslog en dommer, at mistanken er særligt bestyrket. Det betyder, at beviserne er stærke. Fængslingen skyldes hensynet til folks retsfølelse.

Den 28-årige mand, der er blevet kvæstet ved et bombeangreb i Syrien og sidder i kørestol, nægter sig skyldig. Ifølge Weekendavisen har han erkendt at have begået en dumhed.

Jeg blev presset til at lave den. 28-årig mand

- Jeg blev presset til at lave den, har han ifølge avisen sagt om videoen.

I flere europæiske lande har det vakt debat, at Tyrkiet har hjemsendt en række mistænkte IS-krigere. Mandag oplyste Tyrkiet, at 11 IS-krigere er blevet sendt retur til Frankrig, hvor de er statsborgere.

I Danmark har politikere i direkte vendinger udtalt deres forargelse over hjemsendelsen af el-Haj og har udtalt ønske om, at han får en langvarig straf.

Statsministeren har en klar holdning til fremmedkrigere. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Også statsministeren har ytret sig med et budskab til fremmedkrigere.

- Lad mig sige noget direkte til jer: I er ikke velkomne i Danmark, lød det fra Mette Frederiksen