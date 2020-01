Aarhus skal fejre Dronningens 80-års fødselsdag

Den 16. april skal der 80 lys på Dronning Margrethes fødselsdagslagkage. Hun fylder nemlig 80 år, og det vil man i Aarhus være med til at fejre.

Derfor står Aarhus klar med en stor, folkelig fejring, når Dronningen som del af sit sommertogt i dagene 5. og 6. juni gæster byen.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er vært og ser frem til nogle festlige dage i juni:

- I Aarhus har vi meget ofte glæde af Hendes Majestæt Dronningens tilstedeværelse, men det er første gang, hun ankommer til Aarhus som del af et officielt sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Det giver os en kærkommen mulighed for at holde en stor fejring af hendes 80-års fødselsdag - og samtidig præsentere hende for forskellige sider af byens mangfoldige liv, siger han.

Anløb ved Havnepladsen

Sommerbesøget indledes grundlovsdag klokken 10 med anløb af Kongeskibet Dannebrog ved Havnepladsen i Aarhus Midtby.

Herefter vil hun blive taget imod af borgmester Jacob Bundsgaard (S) og resten af byen, hvorefter hun i karet vil blive eksporteret gennem byen af gardehusarer, indtil man når Rådhuset, hvor Dronningen og hendes følge kan se frem til officiel modtagelse og hyldest på balkonen.

Aarhus og Dronningen er tæt forbundet, og det er altid noget særligt, når kongefamilien fejrer mærkedage i smilets by. Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune

Om eftermiddagen vil den folkelige fejring fortsætte i Mindeparken, hvor Dronningen vil være midtpunkt for en række aktiviteter, hvor alle byens borgere har mulighed for at være med.

- Jeg glæder mig til at fejre Dronningen sammen med hele byen. Det bliver både festligt og folkeligt. Aarhus og Dronningen er tæt forbundet, og det er altid noget særligt når kongefamilien fejrer mærkedage i smilets by, siger Rabith Azad-Ahmad (R), der er rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune.

Velkendte og nye sider af Aarhus

Dagen efter fortsætter besøget, så Dronningen vil opleve både velkendte og nye sider af byen og dens mange bydele, inden der bliver afsejling fra Aarhus Havn om aftenen.

Det endelige program for Dronningens sommertogt ventes offentliggjort i maj.