Aarhus Fremad fik skovlen under AGF: Se tredje afsnit af 'Det Skal Nok Gå'

Udover et tilbageblik på storhedstiden i Superligaen, så får Aarhus Fremad også fornemt besøg på Riisvangen i tredje afsnit af vores serie om 2. divisionsklubben, der ikke vil være som de andre.

I afsnittet er repræsentanter fra FC Midtjylland inviteret på besøg for at undersøge mulighederne for at få en lejeaftale i stand med en af midtjydernes store talenter.

Se alle afsnit af 'Det Skal Nok Gå' på TV2 ØSTJYLLANDS YouTube-kanal.

Tredje afsnit kan også ses lige her:

Det Skal Nok Gå - Episode 3: Aarhus Fremad banker AGF

Er du gået glip af de to første episoder? Fortvivl ej - de kan ses lige her:

Det Skal Nok Gå - Episode 1: Fodboldtræner på havetraktor