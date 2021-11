900 veje privatiseres: Beboere skal selv lappe vejhuller

Og en af de veje, der allerede til april risikerer at overgå til privat fællesvej, er Gyvelbakken i Lystrup. Her bor blandt andre Nick Welling, og han er ikke just begejstret over, at han nu kan se frem til at skulle lappe vejhuller selv.

- Jeg synes, at det er en måde, hvorpå vi boligejere kommer til at blive pålagt en ekstra skat.

Et af argumenterne fra Aarhus Kommune for privatiseringen af de 900 veje er, at det skaber ens vilkår for beboerne.

- De andre boligveje her i Lystrup har jeg været med til at betale vedligeholdelse og snerydning til, og det synes jeg ikke er en lige fordeling, siger Peter Trier.