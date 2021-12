24-årig nægter sig skyldig i drab: Fængslet i fire uger

Den 9. december blev en 34-årig mand fundet død i Rådhusparken i Aarhus. Samme dag blev en 58-årig mand sigtet for at have kvalt den 34-årige.

- Vi har foretaget en lang række afhøringer og undersøgt en del tekniske spor, og det har ført til, at vi nu har anholdt den 24-årige mand. Vi opretholder desuden sigtelsen på den 58-årige, og vi har fortsat en omfattende efterforskning foran os, før vi har fået klarlagt omstændighederne omkring drabet, sagde politiinspektør Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi onsdag.

Østjyllands Politi kunne onsdag ikke oplyse TV2 ØSTJYLLAND om, hvorvidt de to mænd mistænkes for at have været sammen om drabet.

BT Aarhus har tidligere beskrevet, at den 34-årige afdøde og den anholdte 58-årige mand begge var en del af miljøet omkring værestederne i Aarhus.