229.000.000 kroner: Omdiskuteret sparekatalog vedtaget

Enhedslisten hæfter sig ved aarhusianernes store interesse for og engagement i sparekataloget, men er ærgerlig over, hvor mange besparelser der har været nødvendige.



"Forhandlingerne er nu slut, og det er lykkedes for Enhedslisten, sammen med andre partier, at få fjernet nogle af besparelserne. Fokus for os har været at værne om de svageste, om kernevelfærd, kultur og klima," oplyser partiet.



Løsgænger Jacob Søgaard Clausen er glad for, hvor mange interesser det har været muligt at tage højde for.

- Jeg har særligt været opmærksom på at lytte til de mange bidrag i høringsprocessen. Derfor er jeg især glad for, at vi nu opretter en aktivitetspulje målrettet plejehjemmene, så vi understøtter, at der også fortsat kan være aktiviteter til glæde for plejehjemsbeboerne. Vi fokuserer også på selvstyrende teams i hjemmeplejen, så vi kan sikre, at det er de samme medarbejdere, som kommer i de ældres hjem.



- Imødekommet i det omfang, vi kunne

Også borgmester Jacob Bundsgaard (S) har en kommentar ovenpå nattens forhandlinger. Han understreger blandt andet det store behov for handling på det sociale område.

- På det specialiserede voksenområde er økonomien under et stort pres, og samtidig må vi desværre konstatere, at flere og flere børn mistrives og i en kortere eller længere perioder får udfordringer i deres dagtilbud eller skole. Samtidig er det klart, at også antallet af ældre borgere med handicap eller psykiske lidelser vokser. Det er vi som byråd nødt til at reagere på – med den konsekvens, at vi så på andre områder er nødsaget til at spare og finde penge, der kan anvendes andre steder, siger Bundsgaard i en pressemeddelelse.

- Rigtig mange har kvalificeret processen med høringssvar og input, og vi har imødekommet dem i det omfang, vi har kunnet. Det har dog ikke været muligt fuldt ud.