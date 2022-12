Kultur eller omsorg? Ét område har fået halvdelen af alle høringssvar

Hvad giver egentlig mest livskvalitet, aktivitetspersonale på plejehjem eller kultur?

Dét blandt mange spørgsmål deler vandene i Aarhus, hvor kommunens sparekatalog fortsat skaber debat.

Selvom høringsperioden for sparekataloget udløb i sidste uge, forsøger borgere til det sidste at få politikernes opmærksomhed og argumentere for, at der ikke skal spares på netop deres område.

Også tirsdag var der derfor demonstration foran rådhuset. Her var det særligt ældreområdet, som skulle have politikernes opmærksomhed, mente de fremmødte.

Svageste har brug for en stemme

Hele 61 millioner kroner skal der spares på ældreområdet, er der lagt op til.

- Der er kommet noget færre høringssvar på det her område omkring ældre. Det, det siger os, er, at de svageste har brug for en stemme til at råbe op, for de kan ikke være her selv, siger Rasmus Holst Nielsen fra Foreningen Samværd, der står bag demonstrationen

Men også på kulturen har Aarhus Kommune fundet en hel del potentiale i sit katalog.

Og ud af de over i alt 4000 høringssvar er over halvdelen kommet på kulturområdet.

Juleglæden forsvinder

Samlet set skal Aarhus Kommune spare mere end 200 millioner kroner årligt fremgår det af sparekataloget, der indeholder et hav af forskellige bud på besparelser, men heller ikke politisk er der enighed om, hvor de skal hentes.



- Glæden forsvinder på plejehjemmene, hvis man sparer endnu mere, og jeg synes, det er et skræmmende katalog at kigge på. Det skaber ikke juleglæde. Til gengæld vil jeg sige, at kulturlivet godt kan stå for. For mig at se, er det vigtigt, at vi sætter omsorgen i højsædet, mener Henrik Hjortshøj, næstformand Kristendemokraterne.