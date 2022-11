Populært spillested ryger i kommunens spareplaner

HeadQuarter lejer sig ind hos Bora Bora og har en samarbejdsaftale med dem og agerer foyer, når der er forestillinger på Bora Bora.

- Vi bliver nødt til at være positive, det er det her, vi elsker og brænder for, og vi vil kæmpe til sidste tåre og bloddråbe, siger Amira Gluhic.

Hvis spareforslaget går igennem, har HeadQuarters bygningen 2023 ud.



Ifølge sparekataloget er det en større lokalerokade, som skal gå op som en del af Brobjergskolens omdannelse til et "børnekulturelt produktionscenter", lyder det. Ved nedrivning af C-bygningen på Brobjergskolen kan skabes plads samt økonomi til omdannelsen, fremgår det.

- Det er, som om kommunen har glemt, at vi eksisterer. Det er en institution, vi har opbygget igennem 12 år, siger Ole Løhde.

Masser af høringssvar

Derfor rører det de to ejere, hvor mange høringssvar der er kommet.

Tirsdag var der indsendt 132 høringssvar til det overordnede sparekatalog for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune. Efter Ole og Amira på sociale medier bad folk om at sende høringssvar ind i forhold til Headquarters situation, er den samlede mængde høringssvar onsdag nået op på 700.

- Vi får tårer i øjnene af de høringssvarene. Vi skal jo bare læse dem for at forstå, hvad vi betyder for folk. Ikke bare i Aarhus, men hele landet og udlandet, siger Ole Løhde.

'Det er ubegribeligt, hvis det ender med, at HeadQuarters må lukke pga. uigennemtænkt og kortsigtet beslutning fra byrådet. Spillestedet er meget mere end bare et musiksted, men et kulturelt åndehul der hjælper til at gøre Aarhus til en helt særlig by. Gentænk venligst, om der ikke kan være andre løsninger i området, så HQ får lov at blive, hvor det er,' lyder et af høringsvarene.