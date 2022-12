Besparelser for millioner: Stor demo mandag eftermiddag

Gruppen bag demonstrationen håber, at nogle af de mange kritikere, der har givet deres holdning til kende i høringssvar, vil dukke op mandag.

'Vi håber, at de mange tusinde borgere, der har skrevet høringssvar, også vil med en tur til rådhuspladsen på mandag den 5. december kl. 16.15 – hvor vi kollektivt vil vise politikerne, at de er i gang med at fjerne meget af det, der skaber sammenhængskraft og værdi i vores by. Alt det, der betyder noget særligt for aarhusianerne er sat på spil. Derfor samles vi under parolen Pas på Aarhus,' lyder det i indkaldelsen til demonstrationen.

De opfordrer alle til at møde op med lyskæder, skilte og bannere for at vise politikerne, hvad de mener.

Hul på 229 millioner kroner

Årsagen til de store besparelser er konsekvenserne af krigen i Ukraine, rekordhøj inflation og stramme budgetter på det kommunale område.

Budgettet for 2023-2026 er vedtaget af 30 ud af 31 byrådsmedlemmer i Aarhus. Et sparekatalog har været i offentlig høring siden oktober, og det har affødt tusindvis af reaktioner fra borgere og høringssvar.

Det er endnu uklart, hvad der bliver ramt af konkrete besparelser. Gruppen bag mandagens demonstration er dog ikke i tvivl om, at alle aarhusianere vil blive ramt.

'Sparekataloget indeholder forslag til besparelser på personale på alle velfærdsområder: børn og unge, sociale forhold og beskæftigelse, sundhed og omsorg samt kultur og borgerservice. Besparelserne rammer os alle,' skriver de.

Initiativgruppen består af Vittoria Lasorella, Samara Bahrami, Lone Norlander Smith, Mette Bach Larsen og Cecilie Harrits.

Planen var oprindeligt, at byrådet skulle have drøftet de mange høringssvar mandag, men det er blevet udskudt til torsdag i næste uge, da borgmester Jacob Bundsgaard er blevet ramt af corona.

Den nye tidsplan er for byrådet budgethandling er:

9. januar: Behandling i Magistraten

18. januar: 1. behandling i Aarhus Byråd

25. januar: Eventuelle foretræder (dette var tidligere planlagt til den 10./11. januar)

1. februar: Endelig vedtagelse i Aarhus Byråd