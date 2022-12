Giver ikke op: Hundredvis demonstrerede mod besparelser

- Bliver besparelserne gennemført, klipper I livsnerven til Aarhus, lød det blandt andet fra scenen, og der blev gennemført et såkaldt silent disco, hvor de fremmødte dansede uden høj musik.

Noget af det, som Aarhus Kommune har spareplaner for, er skovbørnehaverne i kommunen.

- Det vil betyde, at min datter får et mindre spændende liv og mindre kontakt til naturen. Det vil være rigtig ærgerligt for alle de børn, der går i skovbørnehaven. Det er ærgerligt i en tid med grøn omstilling, siger Jacob Hartmann fra Aarhus.

- Vi er allesammen nødt til at tage en del af læsset. Men børn er fremtiden, er de ikke? Og vi vil gerne have, at de forstår, hvad der er vigtigt for vores planet i fremtiden, siger han.

Byrådet forhandler lige nu om besparelserne, der løber op i over 200 millioner kroner. Der skulle have været byrådsmøde mandag, men det er udsat til den 15., da borgmester Jacob Bundsgaard er blevet ramt af corona.