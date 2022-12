Coronasyg borgmester bremser forhandlinger

Den endelige aftale om besparelserne i Aarhus Kommune lader vente på sig, og nu er det borgmesteren for bordenden, der selv er grund til, at den udskydes.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) har nemlig fået corona og kan ikke deltage i forhandlingerne i den kommende uge. Mandag skulle byrådspolitikerne have drøftet det sparekatalog, der er blevet fremlagt og diskuteret af borgere og foreninger.

Ifølge en pressemeddelelse fra borgmesterens afdeling er det blevet diskuteret, om man skulle gennemføre mødet virtuelt. I sidste ende er det dog ikke faldet sådan ud.

- Vi skylder en grundig og gennemgribende drøftelse af høringssvar og de forslag, som magistratsafdelingerne har fremlagt. Derfor prioriterer vi at kunne mødes fysisk til forhandlingerne. Det er desværre ikke muligt at gennemføre mandag, udtaler Jacob Bundsgaard i pressemeddelelsen.

Udskydelsen af drøftelserne betyder sammen med andre allerede planlagte politiske møder, at forhandlingerne rykkes til den 15. december.

Den nye tidsplan er for byrådet budgethandling er:

9. januar: Behandling i Magistraten

18. januar: 1. behandling i Aarhus Byråd

25. januar: Eventuelle foretræder (Dette var tidligere planlagt til den 10./11. januar)

1. februar: Endelig vedtagelse i Aarhus Byråd





Aarhus byråd vedtog i oktober et budget for 2023-2026 med besparelser på 247 millioner i 2023 og 289 millioner i de følgende år. Budgettet specificerede dog ikke, hvor pengene skulle findes, og det blev derfor pålagt kommunens magistratsafdelinger at finde besparelserne.

Det blev fremlagt i det meget omdiskuterede sparekatalog, der varsler store ændringer i forskellige dele af kommunen.