Sparerunde: Teater frygter dødsstød

I sparekataloget er der lagt op til, at teatret mister hele sit tilskud fra 2024. Det vækker store følelser på teatret, der har eksisteret siden 1990'erne.

Det siger teaterchef Torben Dahl, der mener, teatret vil lukke, hvis besparelsen bliver en realitet.

- Det er helt uforståeligt og kommer totalt ud af det blå. Ingen og heller ikke alle dem i kulturmiljøet, jeg taler med, har set det her komme. Jeg kan forstå, at kun ganske få har haft kendskab til den her skrivebordsløsning til udmøntning af besparelserne. Jeg håber inderligt, at byrådet kan se, at det vil være en kulturpolitisk katastrofe de facto at lukke Teater Katapult, siger han i en pressemeddelelse.