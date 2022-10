Rådmand erkender: - Besparelser vil kunne mærkes

Budde understreger, at alle bekymringer tages alvorligt, og hvor vigtig den høringsperiode, der netop kører frem til 24. november, og hvor borgere kan komme med input til sparekataloget, er.

- Vi er ydmyge nok til at lytte. Så det er også en opfordring til at komme på banen og gøre os klogere, siger Christian Budde.

Men at der skal spares, kommer man ikke udenom.

Det vakte bekymring hos Ældre Sagen, der torsdag udtrykte bekymring for, at plejehjem bliver til fabrikker.

- Man bor der den sidste del af sit liv, og her skal man stadig kunne leve. For eksempel sådan noget som at komme udenfor en dør. Det er netop det, det kan bruges til, mærke vinden i håret og se, at der er et liv udenfor, og det er det, man berøver folk for, sagde chefkonsulent Per Tostenæs torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Forstår panderynkerne

Den bekymring mener rådmanden dog ikke, at man skal have.

- Jeg er ked af, at vi står over for en sparerunde, men jeg er sikker på, at vi nok skal komme igennem det. Og så er det også et ældreområde med høj kvalitet på den anden side. Så den bekymring skal man ikke have. Men jeg kan godt forstå, der er panderynker derude, slutter rådmanden.

Aarhus Kommune fremlagde i torsdags et sparekatalog, hvor der i alt skal spares 230 millioner kroner om året. På kommunens høringsportal kan alle komme med høringssvar.

Herefter skal parterne bag budgetforliget - hvilket er langt størstedelen af byrådets medlemmer - mødes den 30. november og igen 5. december for at se på høringssvarene og bestemme, om der skal tilpasses.