Farvel til klippekort: Spareforslag gør plejehjem til fabrikker

Han frygter, at plejehjemmene bliver "plejefabrikker", mens det handler om mennesker af kød og blod.

Det kan eksempelvis tage muligheden for frisk luft fra de ældre - en ting, som de fleste tager for givet.

- Man bor der den sidste del af sit liv, og her skal man stadig kunne leve. For eksempel sådan noget som at komme udenfor en dør. Det er netop det, det kan bruges til, mærke vinden i håret og se, at der er et liv udenfor, og det er det, man berøver folk for, siger Per Tostenæs.



Den halve time kan bruges efter den ældres eget ønske og kan være alt fra en udflugt eller ekstra praktisk hjælp. Det blev en mulighed for kommuner at søge midler til klippekortet via en statslig pulje. I 2019 overgik midlerne til bloktilskuddet/DUT-midlerne og ordningen blev videreført uændret i Aarhus Kommune.

