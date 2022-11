Stor demonstration: - Det giver slet ikke mening

Helle Mogensen er pædagogisk leder i skovbørnehaven, og hun forstår ikke, at tilbuddet er havnet i kommunens sparekatalog.

- Det er jeg rigtig, rigtig ked af på alle de børns vegne, som ikke får mulighed for at blive en del af de her skønne rammer, som vi har herude i Lisbjergskoven, siger hun og tilføjer:



- Det giver slet ikke mening, at det er her, der bliver sparet. Det bliver en meget, meget kortvarig besparelse. Jeg kan se, at vi gennem årerne har hjulpet rigtig mange børn, som måske ellers ville være blevet dyrere for samfundet, siger Helle Mogensen.

Det er nemmere at gemme sig i en skov

Spørger man Azra Gövercile, Emma Fjord Kirketerp og Bosse Kronborg Fensman, der alle er fem år gamle og går i skovbørnehaven, giver det ikke mening at lukke skovbørnehaven.

- Det er virkelig sjovt at være herude. Og det er nemmere at gemme sig her, når man leger gemmeleg, siger de tre venner.