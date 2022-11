Spareforslag: Det vil være fatalt for de her børn

- Jeg er med på, at pengene skal spares et sted, jeg synes bare ikke, de reelt sparer dem her, for de kommer til at bruge dem andre steder.

- Så skal de børn placeres andre steder og have et tilbud et andet sted, og der tror jeg, der skulle ekstra indsatser på, siger hun.

Rådmand Thomas Medom (SF) ønsker for nuværende ikke at udtale sig om sparekataloget eller de enkelte spareforslag, men siger i en skriftlig kommentar:

”Jeg har stor sympati for den bekymring, der bliver givet udtryk for. Besparelserne er især et resultat af, at vi bliver nødt til bruge flere penge til det stigende antal børn, unge og voksne, som mistrives," siger han.

Blæksprutten har pt 14 indskrevne børn. Høringsperioden udløber 24. november.