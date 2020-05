18-årig bilist brager ind i parcelhus i stjålet bil

En 18-årig mandlig bilist er natten til fredag kørt direkte ind i et parcelhus i Risskov. Manden er ikke kommet alvorligt til skade, men han er tidligt fredag morgen på hospitalet for at blive tilset.

Manden kom ifølge Østjyllands Politi ved 1-tiden kørende på Nordlandsvej i for høj hastighed, da han mistede herredømmet over bilen i et sving, fortsatte ind på Sveavej og kørte direkte ind i et hus.

Sveavej ligger ikke langt fra krydset ved Grenåvej og Lystrupvej. Foto: Øxenholt foto

- Der er sket forholdsvis store skader på både hus og bil, men føreren er ikke kommet alvorligt til skade, siger vagtchef Per Bennekov fra Østjyllands Politi.

Han fortæller, at der ikke var nogen hjemme i huset, da bilen ved 1-tiden bragede ind i det.

Bilen er ifølge politiet stjålet ved et privat arrangement, og den unge mand var formentlig påvirket af alkohol og stoffer, fortæller vagtchefen.