150 højskoleelever i karantæne på værelserne

150 elever på Idrætshøjskolen Aarhus er lige nu i karantæne, efter en smittet medarbejder havde været på arbejde i mandags, og efterfølgende er testet positiv.

- Vi kan jo ikke bare sende eleverne hjem med offentlig trasnport, lukke porten og tage hjem. Højskolen er de her elevers hjem, og derfor har os medarbejdere også været nødt til at melde os i frivillig karantæne på skolen, så de her elever kan blive bespist, informeret og faktisk også trøstet, siger Henrik Løvschall, forstander på Idrætshøjskolen Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Mennesker er forskellige. Nogle af eleverne tager det bedre end andre. Især mange af pigerne har det lidt svært, men overordnet set, så tager eleverne det nogenlunde fattet.

På højskolen har man lukket af over mod naboen (Vejlby-Risskov Centret), lukket adgangen til skolen for uvedkommende og gjort rent.

Efterlyser handleplan fra myndighederne

- Det virker fuldstændig vanvittigt, at man ikke får taget sag om os. Vi er en speciel enhed, hvor vi ikke bare kan sende folk hjem, og vi har intet hørt om, hvordan vi rent faktisk skal forholde os. Vi bliver bare sendt ind i køen, siger Henrik Løvschall.

Han efterlyser, at institutioner som for eksempel højskoler og efterskoler får en klarere handleplan, der er tilpasset den specielle situation de står i.

Derudover har han mærket, at systemet i øjeblikket er meget belastet af COVID-19 konsekvenserne.

- I går var det svært bare at komme igennem til myndighederne. Det var svært at få fat på en læge, og da vi endelig får fat på en læge, og aftaler, at vi tales ved ved sengetid, så glemmer de at ringe til os. Jeg føler lidt, at vi er blevet efterladt herude, siger han.

