COVID-19 på plejehjem: Pårørende er ikke bange

Det har konsekvenser for de pårørende til beboere på plejehjemmet Hørgården i Aarhus-bydelen Risskov, at en ansat er blevet smittet med COVID-19. Forholdsreglerne accepteres dog, lyder det fra en af de ramte.

Jette Andersens svigerinde bor på plejehjemmet, og hun er blevet isoleret i sit hjem og kan kun få besøg af personalet.

- Det er ingen god melding, at en ansat er smittet. Det var det, vi havde håbet på at undgå, for det er jo ældre og svagelige mennesker, der bor der, siger Jette Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

- De har større risiko for at blive hårdt ramt, men jeg er sikker på, at det gode og professionelle personale gør alt, hvad de kan for at begrænse smitten, fortsætter hun.

Ingen kontakt til svigerinde

Jette Andersen er helt tryg ved de forholdsregler, der er blevet taget.

De indebærer, at den smittede medarbejder er sat i hjemmekarantæne, alle beboere skal blive i deres lejligheder, og alle unødvendige besøg udefra aflyses.

- Jeg er helt tryg ved, at der bliver gjort, hvad der kan gøres, og personalet overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til håndsprit, masker og lignende, siger Jette Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Alligevel er hun af gode grunde træt af ikke at kunne komme i kontakt med sin svigerinde. Det er heller ikke muligt at tale i telefon med hende, da hun ikke er i stand til det.

For beboernes bedste

- Selvfølgelig er det træls, at besøg er aflyst, men det er jo besluttet for beboernes bedste. Nu kan vi bare se tiden an, og jeg er tryg ved, at beboerne er i de bedste hænder, siger Jette Andersen.

De beboere, der har sygdomssymptomer, der kan minde om Covid-19, vil i samarbejde med egen læge, myndighederne og ansatte fra afdelingen for Infektionssygedomme på Aarhus Universitetshospital blive testet.

- Efter vi har fået testresultatet fra den pågældende medarbejder, har vi været i tæt dialog med myndighederne. Vi ved jo ikke endnu, om der er nogle beboere eller andre ansatte, der er smittet på plejehjemmet. Men fordi det er ældre og svage borgere, prøver vi at være på forkant, siger Vibeke Dahmen, viceområdechef for Område Nord ved Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Beboere sat i hjemmekarantæne

- Det er en fast nattevagt, som har været på arbejde flere nætter, hvor vedkommende kan have bragt smitte med sig til beboerne. Derfor er alle beboere på plejehjemmet kommet i hjemmekarantæne i egen bolig, siger Vibeke Dahmen og fortsætter:

- Styrelsen for Patientsikkerhed har været til stede på plejehjemmet og har meldt tilbage, at plejehjemmets plan for foreløbige tiltag er god.

De beboere, som bliver berørt, bor i de 35 private boliger tilknyttet plejehjemmet Hørgården. Det ligger på Hørgårdsvej 15-19.

Lokalcenter Hørgården er ikke berørt af situationen.

Flere bliver hjemme

Områdechefen fortæller, at et par andre medarbejdere, der har forkølelses-symptomer, er blevet hjemme for at kontakte egen læge.

- Alle pårørende er blevet kontaktet omgående og opfordret til ikke at aflægge besøg hos beboerne grundet mistanke om coronavirus, og det gælder også for alle andre aftaler beboerne har, såsom frisør, fodterapeut med mere, siger Vibeke Dahmen.

- Indsatsen for at mindske risikoen for smittespredning på plejehjemmet er grundig hygiejne, afspritning og brug af værnemidler til medarbejdere, siger Vibeke Dahmen.

Medarbejderne opfordres til ikke at være i tæt fysisk kontakt med deres familie derhjemme, indtil sagen er yderligere belyst.

Vibeke Dahmen fortæller, at de ansatte på plejehjemmet, der er på arbejde, skal følge myndighedernes retningslinjer, ligesom de modtager støtte og vejledning fra Aarhus Universitetshospital.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen

- Ved beboere med hoste eller andre sygdoms-symptomer, skal de bruge værnemidler og så videre, indtil vi ved, om de pågældende er smittet eller ej. Vi har fokus på at beskytte vores medarbejdere, så godt som vi kan, og så maner vi til tro og besindighed, så vi undgår panik, siger Vibeke Dahmen.

340 personer er konstateret smittet med COVID-19 i Danmark. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag kl. 10. Det er en stigning fra 262 tirsdag. 1231 personer er i karantæne.

Du kan læse mere om COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

TV2 ØSTJYLLAND følger sagen.