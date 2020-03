COVID-19 LIVE: Flere østjyske skoler ramt af smitte

Hvad sker der? Antallet af smittede med coronavirus, også kaldet COVID-19, i Danmark er steget til 340 personer. Statsminister Mette Frederiksen (S) betegner nu situationen som "meget alvorlig".

Tirsdag formiddag meldte statsministeren ud, at 156 danskere er smittet. Det er dermed en stigning på over 184 personer på under et døgn og den hidtil største ændring på en enkelt dag. Mandag var 90 smittet i Danmark.

Regeringen har præsenteret fem nye tiltag, der skal forhindre, at virussen breder sig yderligere.

Følg udviklingen her: