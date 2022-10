Birgit kvittede jobbet og gik ind i politik - er bekymret for børns mistrivsel

Ved siden af arbejdet i byrådet er Birgit Jakobsen deltidsansat som kirkemusiker og korleder. Hun bruger desuden meget af sin tid på sine tre børn og børnebørn.

Men selvom kirken og familien fylder meget i hendes hverdag, er hun ikke det mindste i tvivl om, hvad hun politisk brænder for og gerne vil have ændret.

- Som skolelærer, forælder, mormor eller andet vil jeg sige, at relationer er noget af det vigtigste i samfundet, siger hun.

- Og vi er forpligtede til at tage ansvar for hinanden. Kommunen kan ikke gøre alt, men vi mennesker er også forpligtede til at hjælpe hinanden og være noget for hinanden.

