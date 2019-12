Udsigt til vinterens første lokale isdøgn

December har indtil nu udelukkende budt på mildt vejr - og kun få nætter med mere end let nattefrost.

Læs også Fængselsbetjent sigtet for at indsmugle mobiltelefoner og hash

Med en middeltemperatur på hele 5,1 grader ville december ende på en delt fjerdeplads over de varmeste december måneder, der er målt i landet siden 1874, hvis måneden stoppede juledag.

At december ender meget varmere end normalt, bliver der ikke ændret på, men for en kort stund vil vi få en snert af vintervejr de kommende par dage.

Læs også Sang og dans i stuen: Keld er lidt af en 'superstar'

Det sker, når et højtryk 2. juledag etableres over Skandinavien og i omtrent to døgn er med til at dirigere koldere luft ned over Sydskandinavien fra nord og nordøst.

Det giver derudover også pænere vejr med lange perioder med solskin og væsentligt færre skyer på himlen, end vi har været vant til længe.

Det koldere vejr skyldes opbygningen af et højtryk over Skandinavien, som sender koldere luft fra nord nedover Skandinavien for en stund. Foto: TV2 VEJRET

Den kolde luft indeholder nemlig ikke særlig meget vanddamp, og derfor vil skymængden ikke være særlig udtalt.

Fredag bliver den koldeste dag - og ned til otte graders frost om natten

Allerede 2. juledag vil man opleve, at det er blevet køligere, selvom temperatuerne fortsat vil stige til fem-seks graders varme, hvor det bliver varmest.

I den nordøstlige del af landet vil temperaturerne dog ikke nå meget over tre graders varme.

Natten til fredag vil temperaturen dog hurtigt falde i det klare vejr, og fredag morgen vil man i de indre landsdele kunne stå op til fire-fem graders frost.

Forventede temperaturer lørdag morgen. Især i Nordsjælland kan temperaturen falde til syv-otte graders frost. Foto: TV2 VEJRET

Fredag, som vil byde på masser af sol, vil være oplagt at bruge på udendørs sysler, men det vil være en god idé at væbne sig med ekstra varmt tøj.

Mange steder vil temperaturen kun stige til to-tre graders varme, og helt lokalt kan man i det indre Jylland og Sjælland opleve, at temperaturen ikke når over frysepunktet.

Læs også Vi er nu kun én millimeter fra det vådeste år nogensinde

Sker det, vil det være vinterhalvårets første lokale isdøgn, hvor temperaturen i løbet af et døgn holder sig under nul grader.

Natten til lørdag bliver det yderligere koldt, og især i Nordsjælland kan man se frem til udbredt og temmelig hård frost. Lørdag morgen kan temperaturen således være faldet til syv-otte minusgrader, hvilket vil gøre det til vinterens hidtil koldeste nat.

Lørdag eftermiddag - som bliver den sidste kolde dag - vil temperaturen mange steder fortsat kun stige til omkring eller lidt over frysepunktet. Foto: TV2 VEJRET

Lørdag byder fortsat på roligt og koldt vejr med temperaturer på få graders varme.

Det kolde og solrige vejr vil dog kun vare ved i få dage. I dagene op til nytår vender det milde, våde og formentlig også meget blæsende vejr tilbage - og det ser ud til at fortsætte ind i begyndelsen af januar.