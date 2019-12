Tre sigtede løsladt i terrorsag - to fængslet

Fem personer blev fredag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret for anden dag i træk i den store sag om planlægning af terror.

Tre af dem blev løsladt. Det drejer sig om to mænd på 21 år og 26 år og en kvinde på 28 år.

De er fortsat sigtede for at have forsøgt at købe og finansiere skydevåben til brug ved terror.

To mænd på 24 og 25 år, der ligeledes er sigtet i sagen, er varetægtsfængslet frem til 8. januar. De er begge fra Københavnsområdet.

- Dommeren sagde, at de kan påvirke efterforskningen, og desuden er der en begrundet mistanke for, at de er skyldige i sigtelserne, fortæller TV 2s retsreporter Janni Pedersen.

Overvejer at kære

Anklagemyndigheden overvejer ifølge Ritzau at kære de tre løsladelser til Østre Landsret.

- Der er ingen kommentarer, siger senioranklager Sidsel Klixbüll, som fører ordet på vegne af de anklagere, der har gennemført retsmøderne i Københavns Byret.

I øvrigt har den ene af de to fængslede mænd besluttet at kære til landsretten, mens den anden har valgt at tage forbehold for kære.

Den løsladte kvinde ledsages af en mand med en plastikpose på ryggen. Hun har ingen kommentarer til sagen.

Seks personer varetægtsfængslet

Torsdag blev tre personer - en kvinde og to mænd - varetægtsfængslet i 27 dage, sigtet for forsøg på bombesprængninger i Danmark eller udlandet.

En anden person blev varetægtsfængslet i fire uger ved Odense Byret. Sigtelsen er ukendt for offentligheden.

16 personer er blevet løsladt i sagerne, men de er alle stadig sigtede. I alt seks personer er varetægtsfængslet.

