Smitten vil stige, men er der grund til bekymring? Her er tre eksperters bud

Men samtidig registrerede Danmark fredag det næsthøjeste antal smittede siden januar.



Så hvor meget kan vi forvente, at smitten kommer til at stige? Er der grund til bekymring? Og hvornår kan vi regne med at få has på coronavirussen?

Det har TV 2 her samlet tre eksperters bedste bud på.

I juni kan 2000 blive smittet om dagen

Ifølge Henrik Nielsen, overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, og Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, er det helt normalt, at smitten stiger, når restriktionerne lempes.