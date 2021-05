PET kendte til Islamisk Stat-mistænktes rejser til Syrien i flere år

Ifølge terrorforsker ved Försvarshögskolan i Stockholm, Magnus Ranstorp, er det normalt for Politiets Efterretningstjeneste at vente med at skride til handling, selvom det kan virke underligt, at man lader en formodet fremmedkriger gå frit rundt i samfundet.

Forsker: Flere mulige årsager til manglende anholdelse

- De kan vente med at anholde nogen, hvis der er andre interessante spor i sagen. Det kan for eksempel være, at PET vil undersøge hvilke kontakter, der ellers er i netværket. Men det kan også være, at PET forsøger at hverve ham som informant. En anden mulighed er også, at PET ikke tror, den mistænkte fortæller sandheden, forklarer Magnus Ranstorp til TV2 ØSTJYLLAND.



Når PET lader en mand være på fri fod i op til 6 år, selvom de ved, at han har været i Syrien og hos Islamisk Stat, bedømmer de ham så som ’ikke farlig’?

- Man bedømmer normalt, at alle med kontakt eller forbindelse til Islamisk stat er farlige. Men det kan være forskellige grader af farlig. Og sagen kan ændre sig undervejs i efterforskningen, siger Magnus Ranstorp.

Men hvorfor anholder man så først nu, når han jo de facto er kategoriseret som farlig, fordi han har tilknytning til Islamisk stat?

Mødtes angiveligt med folk fra Islamisk Stat

- Ofte holder man øje med, hvad han laver, og hvem han kender. Og så slår man til, når man har bevis nok, eller PET bedømmer, at nu kan det blive farligt for Rigets sikkerhed. Eller at man ganske enkelt tror, at han kan dømmes, forklarer Magnus Ranstorp.

Ifølge anklagemyndigheden rejste Ahmed El-Hajs lillebror til Syrien i 2014 sammen med en anden, der også er tiltalt i sagen. De to mænd mødtes angiveligt med folk fra Islamisk Stat og afleverede deres pas.