Efter ulykke: Nye stier gør populært område mere tilgængeligt

Men kunne ulykken være undgået, hvis de nye tiltag var sat iværk noget før?

- Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, fordi der foregår en politimæssig efterforskning. Det er vigtigt for mig at sige, at vi har gjort meget for at reagere på de konkrete ønsker om mere tryghed i området.

Lokale er godt tilfredse

Hos Sletterhage Fyrs Venner ser de frem til mange gående gæster ved fyret og resten af området.

Foreningen har holdt flere møder med Naturstyrelsen Kronjylland, og de er tilfredse med de mange forbedringer.