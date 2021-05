Vigtig lektiehjælp står foran lukning

- Vi oplever, at der blandt eleverne er et øget behov for vores læringsaktiviteter. To lange coronanedlukninger med fjernundervisning og undervisning farvet af talrige restriktioner har påvirket mange elevers trivsel og læring negativt, siger Astrid Engberg, generalsekretær i Red Barnet Ungdom i en pressemeddelelse.

Lektiecaféerne opdeler børnene efter klassetrin. Formålet er ifølge Red Barnet Ungdom at skabe et trygt rum for de elever, der har brug for ekstra opmærksomhed og fokus.

Appellerer til kommunen

Finansieringen af lektiecaféerne har indtil nu været baseret på fondsmidler fra Egmont Fonden, men de ophører ved udgangen af 2021. Derfor håber Red Barnet Ungdom nu på hjælp fra Aarhus Kommune.

- Evalueringer viser, at både skoler og elever har været meget glade for Red Barnet Ungdoms læringscaféer. Derfor vil det være trist, hvis vi er nødt til at lukke caféerne.